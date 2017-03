Paris : 400.000 euros de bijoux volés à deux touristes américains dans le parking de la place Vendôme

Les deux malfrats sont toujours en fuite. On ne sait pas si les deux individus avaient préparé leur coup où s'ils sont tombés sur ces deux touristes américains par hasard, mais une chose est sûre, lorsqu'ils ont ouvert le sac qu'ils venaient de dérober et découvert le butin de leur larcin, ils n'ont pas dû en revenir. Car dans les affaires de ce couple suivi puis braqué dans le parking de la place Vendôme jeudi soir, aux alentours de 20 heures : des bijoux, des diamants et des montres de luxe. Le tout ayant été estimé à 400.000 euros par les victimes.





Quant aux deux individus qui ont pris ensuite pris la fuite en deux-roues, ils sont toujours dans la nature. Et concernant l'enquête, pour laquelle la 1ere direction de la police judiciaire de Paris est saisie, les policiers travaillent notamment à l’analyse de toute la vidéosurveillance du parking, de la place et des alentours.