Bois de Vincennes : il incendie une camionnette dans laquelle se trouvait une prostituée

Ses blessures ne sont que légères mais les conséquences auraient pu être dramatiques. Ce vendredi matin vers 8h30, un homme s'est présenté devant la camionnette d'une prostituée du bois de Vincennes. Après avoir ouvert la porte latérale du véhicule, l'individu a aspergé d'essence l'habitacle où se trouvait son occupante.





L'agresseur a ensuite pris la fuite à bord d'une Peugeot 206 grise à bord de laquelle il s'était rendu sur les lieux. La victime, elle, a alerté les secours quelques secondes plus tard. "Brûlée à l'arrière du crâne et dans le haut du dos, elle a été hospitalisée. Ses blessures sont légères et ses jours ne sont pas en danger", selon une source proche du dossier.