Paris : en cavale depuis un an, le fugitif se fait pincer en prenant un sens interdit

Au milieu des sacs alimentaires, une boîte de conserve attire tout particulièrement l’œil des policiers. A l’intérieur, point de haricots verts mais de l’herbe, de la résine de cannabis et des sachets d’ecstasy. Au total, 120 grammes pour la drogue dite "douce", 7 grammes pour la plus "dure". Et 1550 euros en liquide dans la poche du suspect bien incapable d’en justifier la provenance.





Après vérification, les services de police constatent que le jeune homme, âgé de 25 ans, fait l’objet d’un mandat de recherche. Il s’est enfui en avril 2016 de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis lors d'une permission de sortie. Il y était incarcéré pour vols aggravés. L’homme a été placé en garde à vue.