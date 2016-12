Paris : la police recherche un jeune homme de 23 ans disparu depuis près de deux semaines

C'est avec des amis qu'il était parti faire la fête le samedi 17 décembre 2016. Ce soir-là, Maxime Rendu, 23 ans, est allé au Paris Weather Winter Festival organisé porte de la Villette dans le 19e arrondissement. Vers 1 heure du matin, le jeune homme aurait quitté les lieux et commandé un Uber.





Mais dans les trois jours qui ont suivi la soirée, Maxime Rendu, ingénieur, ne s'est pas présenté sur son lieu de travail et aucun de ses proches ne l'a croisé. Les pompiers se sont rendus à son domicile, où il n'était pas. Quant au Uber, la course aurait été annulée et Maxime Rendu ne serait jamais monté dans le véhicule, "5 euros seulement ont été prélevés", selon un de ses amis.





Dès le 21 décembre, la famille du jeune homme, orginaire de l'Ain, avait contacté les organisateurs de l'événement pour leur demander de publier un avis de recherche sur leur page Facebook. La mère du jeune homme s'était également rendue au commissariat du 16e arrondissement, quartier où était domicilié son fils pour signaler la disparition.