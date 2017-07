Paris : le cadavre d’une femme de 37 ans retrouvé dans une poubelle, un homme en garde à vue

Effroi dans le quartier de Montparnasse à Paris. Selon une information du Parisien, le corps sans vie d’une femme de 37 ans a été retrouvé ce jeudi dans une benne à ordures au sous-sol d’un immeuble du square Delambre, une petite rue tranquille du XIVe arrondissement de la capitale.





Un homme de 34 ans, connu des services de police et qui vivait avec la victime, a été arrêté et placé en garde à vue. Toujours selon nos confrères, il se trouvait avec un enfant de deux ans au moment de son arrestation et semblait ivre.