Paris : le réseau d’escort-girls sévissait dans les très chics 8e et 16e arrondissements

Les clients, eux, allaient regarder les profils des jeunes femmes principalement sur deux sites Internet Charme-russe.com et amour-russe.com. "Les réservations se faisaient par SMS, détaille un proche de l'affaire au Point. Entre 800 et 1 000 messages par jour ont été comptabilisés sur un serveur spécialement dédié. La répartition des rendez-vous était gérée par des complices basés à Chypre et en Israël." Les "prestations" étaient facturées 250 euros de l'heure, et au-delà de 800 euros la nuit. Les filles séjournaient entre un et deux mois à Paris avant de regagner leur terre natale.





Toujours selon les informations de nos confrères, "un des membres présumé de ce gang, Bogdan K., 21 ans, était chargé de collecter une partie de l'argent des prostituées avant de le remettre à un complice, spécialement venu de Russie. "Ce comparse venait de Saint-Pétersbourg et faisait l'aller-retour dans la journée, souligne une source citée par l'hebdomadaire. Il donnait rendez-vous au collecteur parisien dans l'enceinte même de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avant de repartir." Au cours des perquisitions, les enquêteurs de la Brigade de répression du proxénétisme ont saisi près de 115 000 euros en liquide...