Paris : un adolescent poignardé dans un square du XVe

Selon les premiers éléments de l’enquête, confiée au 3ème district de police judiciaire (DPJ), "une altercation" aurait eu lieu peu avant les faits entre l’adolescent, qui jouait au football avec ses cousines, et d’autres jeunes. La victime, inconnue des services de police, aurait recroisé un peu plus tard la route du groupe et aurait pris un coup de couteau à l’abdomen. Les auteurs présumés ont pris la fuite et étaient toujours recherchés ce jeudi.