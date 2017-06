Paris : un bus de tourisme heurte le pont Alexandre-III et fait au moins 4 blessés dont un grave

Contactée par LCI en début d'après-midi, la société de transport touristique Big Bus, qui organise des visites touristiques panoramiques dans la capitale, n'avait pas souhaité faire de commentaires. Elle a réagi un peu plus tard ce vendredi après-midi via un communiqué de presse dans lequel elle confirme l'accident et les quatre personnes blessées.





La direction assure néanmoins qu'"aucune ne se trouve dans un état grave", adressant ses "pensées aux blessés" et ses remerciements "aux services d'urgence". Big Bus explique par ailleurs qu'une "enquête approfondie sur cet incident" est en cours sans livrer plus de détails sur les circonstances de celui-ci.