Paris : un colis piégé explose au siège du FMI et fait une victime

LE POINT SUR L'ATTAQUE





Il est bientôt 15H. Voici les informations principales concernant l’attaque à Grasse :





Des coups de feu ont été entendus peu avant 13H dans le lycée Tocqueville de Grasse. Trois personnes ont légèrement été blessées et un élève de l’établissement a été arrêté en possession de tout un arsenal : un fusil, un pistolet, un revolver et deux grenades. Selon la mairie, il avait "prévu de tirer sur les élèves, mais le proviseur est intervenu et c'est lui qui a pris la balle". Sur place, le RAID continue de fouiller le lycée et les élèves, jusqu’alors confinés, sont progressivement exfiltrés. L’enquête ne semble pour le moment pas s’orienter vers la piste terroriste.





