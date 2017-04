Paris : un policier mis en examen 2 ans après la mort d'Amadou Koumé au commissariat du 10e arrondissement

Le 5 mars 2016, Amadou Koumé, 33 ans, se trouve dans un bar situé à proximité de la gare du Nord. "J'ai vu qu'il n'allait pas bien parce qu'il n'arrêtait pas de dire : 'Ils veulent me tuer'", a raconté le videur de cet établissement où Amadou s'est rendu vers 23h30 ce soir-là. La police est alors alertée et trois policiers se rendent sur place, à 00h06 précisément. Constatant que l'individu n'est pas dans un état normal, qu'il montre des signes de paranoïa et qu'il fait preuve d'une résistance et d'une force physique selon eux considérable, les policiers décident alors d'appeler des renforts.





Trois équipes de la Brigade anti-criminalité se présentent ensuite successivement. "Je suis parti derrière l'individu pour pratiquer un étranglement arrière. [...] J'ai réussi à faire venir en arrière Monsieur Koumé qui s'est retrouvé en position assise", a témoigné devant l'inspection générale de la police nationale (IGPN) le gardien de la paix qui vient d'être mis en examen. Mais l'individu interpellé, originaire de Saint-Quentin dans l'Aisne, continue à se débattre. "J'ai retourné M. Koumé sur le ventre et j'ai pratiqué de nouveau un étranglement arrière", a-t-il poursuivi.