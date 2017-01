Pas-de-Calais : plus d'une centaine d'obus découverts dans le jardin d'un habitant

La surprise fut de taille. Alors qu'un grutier creusait un conduit d'évacuation des eaux de pluie samedi 14 janvier devant une nouvelle habitation du village de Beuvry, dans le Pas-de-Calais, son engin a été stoppé par un drôle d'obstacle : un stock de 119 obus anglais datant de la Première Guerre mondiale, comme le révèle La Voix du Nord.





Alertés, les sapeurs-pompiers ont rapidement passé le relais à une équipe de démineurs de la Sécurité civile. Car même si ces engins ont plus de cent ans, ils sont toujours à manipuler avec précaution. Voyez plutôt : chaque obus pesait 47 kilos, et surtout, ils étaient chargés de 5 kilos d'explosifs.





"On a été appelé au départ pour quelques munitions mais quand les démineurs ont vérifié avec leurs détecteurs, ils en ont trouvé d'autres et petit à petit c'est passé à 20, et finalement plus d'une centaine. C'est un peu particulier parce qu'on trouve rarement des quantités comme ça au même endroit", a expliqué à France-Bleu Nord, Patrick Rochet, chef du service déminage de la Sécurité civile.