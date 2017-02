Pas-de-Calais : après celui du Touquet, un second corps retrouvé sur la plage du Portel

Des pompiers sont finalement parvenus à ramener le corps et les premières constatations ont été réalisées par des enquêteurs de la police technique et scientifique. Comme pour le corps retrouvé au Touquet, le cadavre découvert au Portel va être examiné par un médecin légiste et devrait être autopsié prochainement.





"Aucune piste n’est privilégiée par les enquêteurs du commissariat du Touquet comme ceux du commissariat de Boulogne. Même si les deux découvertes sont proches dans le temps et dans l’espace, aucun lien n’est encore fait officiellement", précise le quotidien.