Pas-de-Calais : opération maritime pour secourir trois migrants, dont un en hypothermie

Ils voulaient rejoindre l'Angleterre. Trois migrants ont été retrouvés sur une plage de Tardinghen (et non Wissant comme précédemment indiqué) ce mardi matin à l'aube après avoir tenté de traverser la Manche sur un petit bateau type Zodiac depuis Calais. "D'après les premiers éléments, il s'agirait de trois personnes de nationalités iranienne, afghane et pakistanaise, qui seraient parties vers 23h la veille de la plage de Calais".





L'alerte a été donné aux environs de 4h du matin. Le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) de Gris-Nez a été alerté par la gendarmerie qui a indiqué avoir "été en communication téléphonique avec trois migrants, en difficulté à bord d'une petite embarcation".