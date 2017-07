Pas-de-Calais : un bus prend feu sur la route et ne fait aucune victime grâce à la réactivité du chauffeur

Un immense brasier s'était aussitôt formé, accompagné d'énormes panaches de fumée noire, qui a réduit le véhicule à un squelette complètement calciné. La RN 17 a été coupée dans les deux sens pendant près d'une heure, avant de rouvrir peu avant 10 heures.





Cet accident survient au lendemain de la tragédie qui a ému l'Allemagne. Dix-huit personnes sont mortes lundi, piégées par les flammes, lorsqu'un car de touristes a pris feu à la suite d'une collision lundi près de Münchberg, dans une zone forestière et montagneuse à la limite des Etats régionaux de Bavière et de Thuringe, non loin de la frontière tchèque.