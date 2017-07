Pas-de-Calais : une famille de forains soupçonnée d'avoir torturé trois Roumains après avoir été victime d'un cambriolage

C'est toute une famille de forains qui est soupçonnée d'avoir séquéstré puis torturé trois ressortissants roumains à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. Trois membres ont été mis en examen et écroués pour séquestration aggravée et actes de barbarie ce vendredi. Il s'agit du père, âgé de 51 ans, de son fils et de la compagne de son fils, tous deux âgés de 30 ans, d'après les propos d'une source judiciaire recueillis par l'AFP. La compagne du père, âgée de 52 ans, a elle aussi été mise en examen pour non-empêchement de crime et placée sous contrôle judiciaire.





Ils sont accusés d'avoir mené une expédition punitive contre trois Roumains qu'ils employaient de manière non-déclarée. Le frère de l'homme de 51 ans aurait récemment été victime d'un cambriolage, et les soupçons se sont tout de suite portés sur ces trois employés.