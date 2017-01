Patrice Ciprelli, mari et entraîneur de Jeannie Longo, jugé pour importation d'EPO

L'enquête a démontré que l'entraîneur avait "pris de nombreuses précautions pour importer ces produits et dissimuler ces faits qu'il persiste aujourd'hui à nier, par des explications non crédibles et pour certaines totalement fantaisistes, malgré des éléments de preuve accablants", estiment les juges Michel Mollin et Nicolas Josué.





Ces commandes, passées sur le site internet "pharmacyescrow.com", étaient payées avec la carte bancaire de M. Ciprelli ou celle de sa femme et livrées chez sa mère ou chez un ami, auquel il avait dit que c'était du Viagra.





Après avoir contesté les faits, puis les avoir reconnus une fois, en présence de son avocat lors d'une garde à vue - expliquant alors avoir eu recours à l'EPO pour "accélérer sa guérison suite à différentes chutes de vélo" -, Patrice Ciprelli a ensuite systématiquement nié, parlant de "piratage informatique" et d'un "complot destiné à atteindre son épouse".