Pau : un ado de 14 ans blesse sa sœur au visage d'un coup de fusil, enquête ouverte pour tentative d’homicide

Le flou entoure encore ce qu’il s’est passé vendredi dernier dans cette maison de l’agglomération paloise. Une jeune fille de 18 ans a été touchée au visage par un coup de fusil tiré par son petit frère, âgé de 14 ans. D’après La République des Pyrénées, qui rapporte l’affaire, l’adolescent se serait saisi de l’arme de son père en voyant passer des palombes. Le coup de feu, tiré depuis le balcon de la maison, a finalement atteint sa sœur au visage.





Le jeune garçon s’est alors précipité pour lui porter secours et alerter les pompiers. Absents au moment des faits, les parents seraient rentrés peu de temps après. Hospitalisée et placée en soins intensifs à l’hôpital de Pau, la grande sœur est hors de danger et a pu s’exprimer et s’alimenter.