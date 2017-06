Pays basque : une mère lance un appel sur les réseaux sociaux pour retrouver la gourmette de sa fille décédée

Immédiatement, la mère endeuillée s’est servie des réseaux sociaux pour lancer un appel à l’aide pour tenter de retrouver la gourmette. "Perdue gourmette enfant de très grande valeur sentimentale car ma fille est décédée et je tiens énormément à sa gourmette. Perdue le long de la promenade. Si vous l’avez trouvée, merci de me la ramener", peut-on lire. Désemparée, Isabelle, jointe par nos confrères de Sud-Ouest, affirme que "c’est tout ce qui me reste d’elle".