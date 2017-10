Perpignan : terrorisées par leur voisins, une mère et ses filles recluses dans leur appartement

Depuis des jours, elles vivent un véritable cauchemar. Une mère et ses quatre filles âgées de 13, 15, 18 et 21 ans n'osent plus sortir de leur appartement des HLM Vernet-Salanque à Perpignan. Dans un appel au secours publié sur les réseaux sociaux et relayé par le journal local L'Indépendant, elles se disent harcelées et menacées par leurs voisins, quatre frères d'une vingtaine d'années.





"Si on sort, ils vont nous tuer", raconte la mère. "Mes trois cadettes, dont celle qui passe le bac cette année, ne peuvent plus aller à l’école. Elles ont peur. Quand on passe la porte, ils sont là, à nous agresser, nous insulter et à nous menacer de mort. On n’ose plus aller faire les courses. Quelques personnes du secteur osent nous amener un peu à manger. Certains ont essayé d’aller leur parler mais ils ne veulent rien entendre. Je travaille dans un supermarché, je ne peux même plus y aller."