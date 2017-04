"Personne n'est venu à mon secours" : une maman sous le choc après l'attaque de son fils de 3 ans par un chien de la gendarmerie

"Je tenais Yanis et Noah par la main. En contresens, il y avait la gendarmerie cynophile qui faisait un exercice de recherche de personnes. Et le chien sans X raisons a sauté la barrière de sécurité, s’est jeté sur Noah. Il s’est trouvé à terre et personne n’est venu à mon secours. C’est moi qui ai dû pousser le chien avec mon pied", explique la mère, en larmes, au micro de France 3.





D’après les gendarmes, le chien était tenu en laisse. L'enfant, blessé à l'abdomen et sous l'aisselle, a été transporté aux urgences de l'hôpital de Figeac. Joint par LCI, le Centre national d’instruction cynophile de la gendarmerie de Gramat, qui parle de faits "exceptionnels et rarissimes", affirme qu’une enquête est en cours. La famille de Noah envisage de porter plainte.