Poitiers : un ambulancier contrôlé pour excès de vitesse… en pleine intervention

Il est 16h40 mercredi 28 décembre quand un ambulancier de Poitiers décide d’actionner sa sirène et son gyrophare pour se frayer un chemin entre une longue file de voitures arrêtés à un feu rouge. Dans son véhicule, "une femme en détresse respiratoire" qu’il doit transporter "en direction du CHU, à la demande du médecin-régulateur du Samu", raconte-t-il à La Nouvelle République.





Alors qu’il traverse la rocade, un policier qui assure à un contrôle de vitesse avec ses collègues traverse les voies pour stopper l’ambulance. "Je lui ai expliqué et répété que je faisais un transport pour une urgence vitale et que je ne pouvais pas m’arrêter", décrit l’ambulancier. "Il a pris mon permis en photo en m’indiquant que je recevrai un procès-verbal par courrier". Interrogé par le journal local, le commissariat de police indique que l’ambulancier a été contrôlé à la suite "d’un excès de vitesse et d’une conduite dangereuse".