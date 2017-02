Policiers accusés de viol : le maire d'Aulnay-sous-Bois s'insurge de la requalification des faits

Bruno Beschizza, qui apporte "son soutien indéfectible au jeune homme ainsi qu’à sa famille dans cette terrible épreuve", évoque une "affaire intolérable" et " inacceptable". "La police est là pour protéger et non humilier nos concitoyens […]. Nous, les Aulnaysiens, ne pouvons pas comprendre cette requalification. Elle est vécue comme un détournement de vérité", estime l’édile.





Bruno Beschizza en appelle enfin au ministre de l’Intérieur pour que l’enquête pénale soit menée le plus rapidement possible. Auparavant, c'est surtout du côté des policiers qu'on avait retrouvé cet ancien commandant de police, secrétaire général du syndicat Synergie-Officiers jusqu’en 2010. En 2012, il avait, par ailleurs, défendu la mise en place par Nicolas Sarkozy d’une mesure de présomption de légitime défense pour les policiers et les gendarmes. Il avait alors dénoncé la suspicion qui pèse sur les policiers qui utilisent leur arme de service.