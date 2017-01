Policiers agressés à Viry-Châtillon : les 11 gardes à vue prolongées de 24 heures

Les opérations ont eu lieu mardi matin à 6 heures. Onze personnes dont deux mineurs de 17 ans ont été interpellées dans le cadre de l'enquête sur la violente agression de policiers à Viry-Châtillon, le 8 octobre dernier. Le parquet d'Evry a annoncé dans un communiqué que les policiers "ont procédé à l'interpellation et au placement en garde à vue de onze personnes âgées de 17 à 19 ans". Ce mercredi matin, elles ont toutes été prolongées de 24 heures, a appris l'AFP de source policière.





"Sauf alibi solide pour l'un des suspects le jour des faits, nous irons a priori au bout des 96 heures", durée maximale de la garde à vue pour ce type d'affaire, a précisé une source policière. "Le gros du travail a été fait en amont pour recueillir un maximum de d'éléments mais les prochaines heures vont être décisives", a ajouté cette source.





Neuf de ces interpellations se sont déroulées dans le quartier difficile de la Grande Borne à Grigny, ville voisine de Viry-Châtillon. Une autre a eu lieu à Etampes, dans le sud de l'Essonne et à Meilleray, une commune de Seine-et-Marne. Parmi les personnes en garde-à-vue, six avaient déjà été interpellées dans cette affaire : trois pour avoir filmé la scène et trois autres pour avoir aidé à préparer les cocktails Molotov.