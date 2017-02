Policiers agressés à Viry-Châtillon : six nouvelles interpellations ce lundi matin

L'enquête sur les policiers agressés à Viry-Châtillon avance à grands pas. Six individus ont à nouveau été interpellés ce lundi matin dans le quartier de la Grande Borne. On ne connaît pas encore précisément les motifs de leur arrestation, ni ce qu'on leur reproche exactement.





Fin janvier, sept individus avaient été mis en examen pour tentatives de meurtre sur personnes dépositaires de l’autorité publique en bande organisée. Ils ont été placés en détention. Tous sont soupçonnés d'avoir "directement participé aux faits". Six avaient nié leur participation. Un septième avait reconnu avoir été présent sur les lieux de l'attaque mais simplement avoir "jeté des cailloux".





Le 8 octobre dernier, une quinzaine d'individus avaient incendié deux voitures de police occupées par quatre agents en mission de surveillance près d'un feu rouge connu pour être un lieu de délinquance et de vols avec violences contre des automobilistes. Au cours de l'agression, deux policiers avaient été grièvement blessés et deux autres plus légèrement, déclenchant un mouvement de fronde inédit par son ampleur chez les policiers.