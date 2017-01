Policiers lynchés après un contrôle d'identité à Bobigny : deux jeunes mis en examen

Quatre jours après la violente agression de trois policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC) à Bobigny, deux jeunes ont été mis en examen lundi 9 janvier pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion", a indiqué ce mardi le parquet, précisant que l'un avait été placé sous contrôle judiciaire et l'autre en détention.





Les trois policiers avaient été roués de coup vendredi 6 janvier vers 20 heures après avoir tenté de procéder à des contrôles d'identité dans un hall d'immeuble. Dix jeunes âgés de 16 à 21 ans avaient été interpellés mais, au terme de 48 heures de garde à vue, sept d'entre eux avaient été relâchés.





Une policière a été gravement blessée au niveau de l'oeil. Dix jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits, dans l'attente d'examens complémentaires. Les deux autres fonctionnaires, blessés à la jambe et au visage, ont eu 15 et 10 jours d'ITT. "Je demande (...) à ce qu'il puisse y avoir les sanctions les plus lourdes pour ceux qui ont montré dans cette affaire qu'ils ne voulaient pas simplement s'échapper (...) mais 'se faire du policier'", avait déclaré dimanche 8 janvier le ministre

de l'Intérieur, Bruno Le Roux, faisant le rapprochement avec l'agression commise début octobre contre quatre policiers à Viry-Châtillon (Essonne).