Polynésie : saisie record de 1,4 tonne de cocaïne à bord de deux voiliers

Pêche miraculeuse à Tahiti. 1.438 kilos de cocaïne ont été saisis les 21 et 23 janvier lors de deux opérations à bord de deux voiliers par la douane française. La valeur sur le marché au détail des stupéfiants saisis représente plus de 53 millions d'euros, ont précisé jeudi 26 janvier Michel Sapin, ministre de l'Economie, et Christian Eckert, secrétaire d'Etat chargé du budget, en félicitant les agents pour cette "saisie exceptionnelle".





Lundi, les douaniers de Papeete sont intervenus sur un catamaran en provenance d'Amérique du Sud. Il venait d'arriver dans une marina de la commune d'Arue. A bord de ce voilier, baptisé "Mojito", ils ont débusqué 809 kilos de drogue. L'équipage, un Français et un Panaméen, ont été placés en garde à vue. Cette saisie s'ajoute aux 639 kilos de cocaïne retrouvés sur un autre catamaran, intercepté le 19 janvier alors qu'il était en train de couler.