Pont-de-Beauvoisin : pour la première fois depuis la disparition de Maëlys, la salle polyvalente va accueillir un mariage

Alors que certains s'étonnent que l'on puisse célébrer des noces dans un lieu où une petite fille a disparu et alors que l'enfant n'a pas été retrouvée, la Ville de Pont-de-Beauvoisin comme le gardien de la salle mettent en avant plusieurs arguments.





"La salle et les alentours ont été fouillés, scrutés à la loupe. Les gendarmes sont même venus dans ma maison et m'ont entendu. Dans la salle, il n'y a plus rien à chercher, il faut bien qu'elle reprenne ses activités", explique Pascal, le gardien.