Pontarlier : une lycéenne se suicide après être sortie de garde à vue

Une cellule d’écoute psychologique a été mise en place depuis lundi au lycée Xavier-Marmier, a indiqué dans un communiqué le recteur, Jean-François Chanet. Ce dernier, qui se rendra sur place mardi, a également adressé "ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de cette jeune fille", et a apporté "tout son soutien aux élèves et à la communauté éducative du lycée".