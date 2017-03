Pour elle, l'or et la jalousie sont aux origines de l'affaire d'Orvault : le témoignage exclusif de Renée Troadec

SEPT A HUIT – Elle a perdu son fils, sa belle-fille et ses deux petits-enfants à cause, selon elle, d'une terrible jalousie familiale. Pour la première fois, Renée Troadec, la mère de Pascal Troadec, assassiné avec son épouse et ses enfants, et de Lydie, compagne de l’assassin présumé témoigne devant les caméras.