Pourquoi l'assaillant de Marseille n'a-t-il pas été placé en centre de rétention ? Collomb veut savoir

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a saisi ce lundi après-midi l’inspection générale de l’administration afin qu’elle détermine dans quelles circonstances l’auteur du double homicide a été remis en liberté après son interpellation et sa garde à vue. Cette décision vise à faire toute la lumière sur l’action des services de l’Etat et à être en mesure d’en tirer, si nécessaire, les enseignements. Le rapport d’inspection devra être remis au Ministre sous une semaine.





Invité ce mardi matin sur France Inter, Gérard Collomb a justifié l'ouverture de cette enquête qui devra déterminer "comment a -t-il été possible que cette personne ne soit pas placée en centre de retention". Il veut également "savoir comment on peut avoir sept identités différentes et ne pas à un moment donner des comptes à la police et à la justice".