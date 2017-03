Prison de Bois-d’Arcy : radicalisé, un détenu s’attaque aux surveillants avant de se suicider

Condamné à six mois de prison pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, trafic de stupéfiants et recel de vol, un détenu de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, dans les Yvelines, s’était semble-t-il radicalisé sans se faire remarquer, avant de passer à l’action dimanche. Après s’être entièrement rasé la tête et la barbe, le corps enduit d’huile, le jeune homme de 20 ans a appelé ses surveillants dans sa cellule, rapporte une source au Parisien, confirmée par l’AFP.





Arrivé à proximité de l’homme pour le faire sortir, les gardiens ont glissé sur l’huile répandue au sol. Il s'est alors jeté sur eux en criant "Allah akbar" (en arabe, "Dieu est le plus grand"), armé d’un morceau de miroir. Les surveillants sont heureusement parvenus à se libérer et pour quitter la cellule. Selon Le Parisien, le détenu aurait alors simulé un malaise pour les attaquer une seconde fois. Les surveillants sont donc ressortis pour attendre l’arrivée d’une équipe d’intervention spécialisée. Un laps de temps suffisant pour que l’homme de 20 ans se pende à l’aide d’une corde. Il décèdera en fin d’après-midi.





Selon les premiers éléments de l’enquête, les mots "Allah akbar" ont été retrouvés inscrits sur les murs de la cellule, "avec du sang et des excréments". Le détenu n’a "jamais été dans les radars des services de renseignement", précise la source à l’AFP.