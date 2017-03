Prison de Bois-d’Arcy : un détenu radicalisé s’attaque aux surveillants avant de se suicider

Condamné à six mois de prison pour outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, trafic de stupéfiants et recel de vol, un détenu de la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, dans les Yvelines, s’était semble-t-il radicalisé sans se faire remarquer, avant de passer à l’action dimanche. Selon nos informations, samedi à 16h45, après s’être entièrement rasé la tête et la barbe, et s'être enduit le corps d’huile, le jeune homme de 20 ans a appelé ses surveillants dans sa cellule.





Alors que ces derniers arrivent pour le faire sortir, le détenu refuse. Un des gardiens glisse sur l’huile répandue au sol. Le détenu se jette alors sur les surveillants en criant "Allahu akbar" (en arabe, "Dieu est le plus grand"), armé d’un morceau de miroir. Les surveillants parviennent à se dégager pour quitter la cellule.