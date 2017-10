Procès Merah : l’anonymisation des témoignages de policiers ne plaît pas à tout le monde

Me Elie Korchia d’abord, avocat de la famille Sandler, qui a perdu trois de ses membres, Jonathan, 30 ans, Arié 5 ans, et Gabriel 3 ans, tués par Mohamed Merah alors qu’ils se trouvaient dans l’école Ozar Hatorah, a interrogé le témoin sur la notion de "loup solitaire".





"Si l’on considère que Mohamed Merah était, pour certains policiers, un ‘ loup solitaire’, comment peut-on comprendre aujourd’hui que vous demandiez l’anonymisation ? A l’évidence il y a une crainte des représailles qui pourraient arriver… Est-ce à dire que le "loup" Merah faisait partie d’une meute ? Ce climat de peur intense aurait donc engendré l’anonymisation, du fait de la peur de témoigner à visage découvert", a continué Me Korchia.





A cette question, l’enquêteur du sud a répondu : "L’enquête a établi qu’il y avait des complicités, il y a deux personnes renvoyées dans le box". Et de poursuivre : "Toulouse et la région sont un fort bassin de radicalisation et des affaires récentes en attestent, notamment des interpellations. Travaillant sur place, ayant famille et enfants sur place, je refuse d’apparaître devant des mis en cause qui ont toujours des connaissances, des contacts sur place".