Procès du vol de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : après s'être rebiffé, "Robert" l'indic présumé charge les policiers des stups

Farid Kharraki a ainsi raconté comment il en était venu à traiter avec le policier de la brigade des stupéfiants. Il a expliqué qu'il voulait se venger d'une équipe de trafiquants qui l'avait "volé". Mais l'affaire "n'a pas abouti", car, selon lui, cette équipe de trafiquants "travaillait" avec l'Ocrtis (Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants).





Le prévenu a ensuite indiqué avoir d'abord trafiqué du cannabis fourni par Jonathan Guyot entre 2013 et 2014. "C'était comme si on se fournissait chez un grossiste", précise-t-il. Au total, 90 kg en "six mois", sur lesquels il a "pris 100.000 euros" et par ailleurs donné 50.000 à Jonathan Guyot. "Faut bien le payer!", a fait remarqué "Robert. "Vous avez fait quoi des 90 kg de cannabis, vous n'avez pas tout fumé quand même ?", l'a interrogé le président. "Ah non, je ne fume pas !" a-t-il répondu, sourire aux lèvres.