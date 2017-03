Procès du vol de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : devant sa femme en pleurs, l’ex-policier réaffirme qu'il est "innocent"

Elle l'a dit à la barre : elle aimerait, à l'issue du procès, "quitter la salle et ne plus avoir de doutes". Sophie, la femme de Jonathan Guyot, ex-brigadier et voleur présumé d'une cinquantaine de kilos de cocaïne en juillet 2014 au 36, quai des Orfèvres, est jugée comme son mari depuis mardi et jusqu'au 17 mars prochain devant le tribunal correctionnel de Paris. Agée de 37 ans aujourd'hui, elle est, de son côté, poursuivie pour "recel et tentative de blanchiment d'argent en espèces provenant de délit d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants et destruction de preuves".