Procès du vol de cocaïne au 36, quai des Orfèvres : le "tonton" présumé accuse l'ex-brigadier d'avoir volé la poudre blanche

Farid Kharraki, dit "Robert", 36 ans, présumé "tonton" (un informateur dans le langage policier) de Jonathan Guyot, a ainsi lancé pendant l'audience : "Je suis le tonton de personne. La cocaïne a bien été sortie par Jonathan Guyot. Je l'ai mis en relation avec des trafiquants, j'ai joué l'intermédiaire et j'ai touché un peu d'argent, voilà".

Le coup de théâtre surprend tout le monde Et le prévenu, très énervé, poursuit : "On met ma vie en danger. Moi, je peux plus entendre tout ça. On me met dans Sept à 8, on met mon nom dans Le Parisien. Tout ça, ça met ma vie en danger, et la vie de mes frères et sœurs". "Je vais exploser, ajoute ensuite celui qui jusqu'alors avait uniquement reconnu son implication dans un trafic de cannabis avec Jonathan Guyot, qui aurait eu lieu entre 2013 et 2014. J'en peux plus de me faire traiter d'indicateur".