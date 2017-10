Procès Fiona : les ex-compagnes de Berkane Makhlouf témoignent de sa violence

Elle se met à pleurer. "Je savais que ça aurait été un super papa, c’est ce qui m’a plu." Les mots du témoin résonnent dans la salle d’audience. Stéphanie vient de décrire quelques minutes plus tôt une vie en lambeaux aux côtés de Berkane Makhlouf. Mais quand elle évoque la relation qu’il entretenait avec les enfants de leur entourage, elle est formelle : "Il était adorable avec eux. Ça le rendait heureux d’être avec les enfants." Au deuxième jour du procès en appel de Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf, la cour d’assises de Haute-Loire s’est penchée sur la personnalité du beau-père de Fiona.





Deux de ses anciennes compagnes ont ainsi témoigné de la violence de leur ex-compagnon et raconté cette même histoire. Les débuts avec cet homme "attentionné" et "drôle". Avant le vacillement vers "l’enfer" au bout de quelques mois. "Quand il sortait, il m’enfermait à clé. Il me donnait des claques, des coups de poings. Il était persuadé que je le trompais... Ça partait toujours de ça", raconte Stéphanie, entendue en visioconférence. "C’est un pervers manipulateur", abonde Marie-Laure qui, à la barre, mime les gestes de celui qui a menacé de la "tuer". "Ce soir-là, il m'a imposé un rapport sexuel", confie la jeune femme qui a déposé plainte avant de la retirer. "J’étais amoureuse (…) Et la peur tétanise, on ne sait pas quoi faire. C’est très difficile de s’en sortir si on n’a pas de la famille autour de soi."