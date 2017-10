Procès Merah : "J'ai commis une erreur", lance Fettah Malki, l'ami d'enfance fournisseur d'armes présumé

Né en 1982 en Algérie, Fettah Malki a vu ses parents se séparer alors qu'il n'avait que "3-4 ans". Sa mère a rejoint la France en 1992. En situation irrégulière, elle s'installe à Toulouse, et cherche du travail. "Le seul qu'elle a trouvé, c'est femme de ménage", a précisé le fils ce lundi. Lui l'a rejoint en 1993. Il a alors dix ans. La famille est installée dans le quartier des Izards à Toulouse. "Un quartier connu pour sa délinquance", fait remarquer le président.





Pour Fettah Malki, tout se passe bien. Il a des amis, il aime l'école, surtout "les maths, l'histoire et la géographie". Puis en 3e, ses notes empirent, l'élève s'absente de plus en plus". Il passe et obtient le brevet et ira jusqu'au bac, qu'il ne décrochera pas. "Je ne me suis pas réveillé", explique l'accusé. Il n'aura pas non plus le rattrapage.





Puis Fettah Malki fait des petits boulots, déclarés ou pas, avant de plonger lentement dans la délinquance, ce qui lui vaudra . "J'ai travaillé au noir, fait des affaires. Je revendais des voitures, j'achetais des téléphones volés, des trucs comme ça ", détaille l'accusé.