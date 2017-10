"Là je me suis dit qu'il m'achevait" : Emilie, gravement brûlée dans un accident de la route, accuse son ex-compagnon d'avoir tenté de l'assassiner

Interrogé par Sept à Huit, Johann raconte l'accident avec précision : "Après le choc, je suis sonné. J'entends le klaxon et je vois beaucoup de fumée dans l'habitacle". Il raconte qu'Emilie est alors sortie du véhicule. "C'était une torche humaine". Il se saisit alors d'un extincteur qui se trouvait dans la voiture et raconte s'être précipité sur elle pour éteindre les flammes. Se rendant compte que l'extincteur ne fonctionne pas, il enlève son manteau et le place sur le dos et le visage de son ex-compagne.





Emilie a une toute autre version : "Je me suis débattue, j’ai couru dans tous les sens et je l’ai appelé à l’aide pour qu’il vienne me secourir", détaille-t-elle. Je le voyais pas mais je savais qu’il était en train de me regarder brûler. Un moment je me suis dit 'c’est fini je vais mourir'. Elle continue : "Le feu s’est éteint et là j’ai senti d’un coup une masse arriver sur moi. Il m’a entouré la tête dans son blouson (...) en appuyant dessus. Là je me suis dit : 'c’est bon il m’achève'.





Finalement, c'est un automobiliste qui donnera l'alerte. Interrogé par Sept à Huit dix ans plus tard, il se remémore l'attitude étrange de Johann au moment du drame : "Il répétait sans cesse la même chose 'je m’étouffe, je n’arrive pas à respirer'. Autre chose, il me parlait à moi et non pas à elle. Quand on y réfléchit on se dit que ce n’est pas à moi qu’il aurait dû parler mais à elle".