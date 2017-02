Projet d'attentat à Paris : qu'est-ce que le TATP, cet explosif surnommé "la mère de Satan" ?

C'est l'un des explosifs les plus prisés par les terroristes islamistes. Retrouvé sur les ceintures explosives des auteurs des attaques de Paris en novembre 2015, lors de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles quelques mois plus tard, et même utilisé en "Shoe Bomber" en 2001 puis en 2005 par les kamikazes de Londres, le TATP fait donc à nouveau parler de lui. Car lors des perquisitions menées ce vendredi à Montpellier, les enquêteurs ont découvert plusieurs dizaines de gramme de cet explosif artisanal, ainsi que tout le nécessaire pour confectionner des engins explosifs. Très instable, il faut, pour fabriquer du TATP, en maîtriser la recette, même si ses composants peuvent être trouvés dans le commerce : de l'acide sulfurique, présent dans les produits pour déboucher les canalisations, du peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) et de l'acétone.