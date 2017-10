Projet d'attentat déjoué : huit suspects issus de l'ultra-droite présentés à un juge antiterroriste

Plusieurs armes et un gilet pare-balles avaient été retrouvés à son domicile. Deux cibles potentielles seront identifiées : Jean-Luc Mélenchon et Christophe Castaner, mais aussi un restaurant indien et un marché aux puces de Marseille.





Selon nos informations, il était également prévu de racketter des chefs d’entreprises afin de financer l’organisation et notamment des achats d’armes. Un véhicule avait été volé à cet effet.