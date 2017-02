Projet d'attentat : deux hommes, interpellés à Marseille et Clermont-Ferrand, présentés à la justice

Deux hommes, soupçonnés de projeter un attentat et arrêtés mardi, ont été présentés à la justice antiterroriste en vue d'une mise en examen, a-t-on appris samedi de source judiciaire. Le parquet de Paris, qui a ouvert une information judiciaire pour

association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste criminelle et détention d'armes, a requis leur placement en détention provisoire.





Connus des services spécialisés, les deux suspects, âgés de 19 et 27 ans, avaient été interpellés à Marseille et Clermont-Ferrand. Un autre homme, âgé de 31 ans et arrêté mardi dans le Val-de-Marne, a été libéré à l'issue de sa garde à vue.





Le trio était soupçonné d'avoir eu des contacts avec les jeunes interpellés une dizaines de jours plus tôt dans l'Hérault. Lors de la perquisition à Clermont-Ferrand, des grenades à plâtre et une arme airsoft avient été saisies. A Marseille, rien n'avait été retrouvé dans l'appartement du suspect, considéré comme le leader du groupe. Mais ce dernier avait été repéré par la DGSI sur les réseaux sociaux où il disait vouloir partir en Syrie ou comment une attaque en cas de départ impossible.