Un ex-cadre sup’ d’Air France et sa femme faisaient venir des prostituées par avion et les "purifiaient"

Et "Papa junior" dans tout ça ? Eh bien il a lui aussi été généreusement convoyé depuis le Brésil, avant d’être chargé de réconforter les prostituées quand elles n’avaient pas assez de clients, se présentant auprès d’elles "comme un guide spirituel". Le "gourou" s’adonnait ainsi à des "rituels de purification" qu’il facturait 50 euros. Le tribunal a délivré un mandat d’arrêt contre lui et l’a condamné à un an de prison.





Quant aux époux, ils devront, en plus de leurs peines, verser ensemble 10.000 euros de dommages et intérêts à l'association Equipes d'action contre le proxénétisme (EACP). Ayant effectué un an et trois mois de détention provisoire, ils pourraient cependant échapper à la prison ferme.