Pyrénées-Atlantiques : une petite fille de 8 ans dans le coma après un accident de luge

Les faits se sont déroulés dans la matinée du samedi 8 avril à La Pierre Saint-Martin, dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors qu'une fillette de huit ans descendait une piste accompagnée de son grand frère, ils ont tous les deux chuté en passant à travers un filet à proximité de la piste. La fillette s'est violemment cognée la tête contre un tube en métal tandis que son frère a été blessé au tibia.





La mère des deux enfants a immédiatement donné l'alerte et les deux enfants ont pu être évacués en hélicoptère. Ce dimanche, la fillette de huit ans se trouvait encore dans le coma. L'enquête a été confiée à la gendarmerie d'Aramits et devrait permettre de faire la lumière sur les circonstances exactes de l'accident. Selon France Bleu Béarn, qui révèle l'affaire, la piste de luge a été fermée au public et ce jusqu'à nouvel ordre.