Pyrénées-Orientales : un jeune skieur se tue sur une piste de freestyle

On ignore encore la hauteur de la chute, mais d'après les gendarmes, ces bosses, dont la difficulté est signalée à l'entrée du parcours, font la "taille d'une maison". Sur place, c'est le Samu de Perpignan qui a été appelé, initialement pour un traumatisme crânien. L'équipe a été héliportée sur la piste, où la victime a probablement succombé à une hémorragie interne. Une autopsie doit être réalisée pour déterminer les causes de la mort et une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Font-Romeu, avec l'appui technique du PGHM.