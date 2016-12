Quadruple homicide dans la Drôme et le Vaucluse : deux experts désignés pour examiner le suspect, Fissenou S.

Fissenou S., 23 ans, pourra-t-il un jour être mis en examen et traduit devant une cour d’assises ? C’est la question à laquelle devront répondre les deux experts psychiatres qui ont été désignés jeudi soir par le procureur de la République de Valence, Alex Perrin. Le jeune homme originaire de Beauvais dans l’Oise est soupçonné d’avoir tué quatre personnes dans la nuit de dimanche à lundi à Chabeuil et Montvendre (Drôme) et d’en avoir blessé une autre lundi dans la matinée à Orange (Vaucluse).





"Ces deux experts de la cour d'appel de Montpellier nous diront si Monsieur Fissenou S. est, ou non, responsable pénalement. Les conclusions ne seront pas rendues avant plusieurs mois et l'éventuelle mise en examen du mis en cause n'interviendra pas avant", a précisé Alex Perrin à LCI. Outre la "responsabilité totale", ces experts peuvent conclure soit à une "abolition du discernement" en raison de troubles psychiques, ce qui le rendrait irresponsable pénalement, soit à une "altération du discernement", ce qui n'empêcherait pas un procès ou une condamnation.