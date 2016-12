Quand le futur terroriste de Nice prenait un selfie avec... Christian Estrosi

Pourtant, le matin du 13 juillet 2016, Mohamed Lahouaiej Bouhlel a conduit pendant 30 minutes son 19 tonnes sur le trottoir de la Promenade des Anglais, censée être fermée à la circulation des camions, sans être inquiété. Il répète ces manœuvres par trois fois, affirme Mediapart. Chacune des scènes est filmée, mais la police municipale ne réagit pas. Selon le site d'investigation, cela faisait déjà deux jours que le terroriste effectuait des repérages qui s’élèveraient au nombre de onze en tout.





Dans un communiqué, la mairie a tenu à se défendre : "Nous rappelons que toutes les images de la ville de Nice ont été très utiles dans la gestion de la nuit du 14 au 15 pour lever des doutes et pour l'avancée de l'enquête. Elles sont en permanence utilisables et visionnées tant par la police municipale que par la police nationale", peut-on lire. "La Promenade des Anglais est un lieu de livraison pour les restaurants et les plagistes et, ce, 7 jours sur 7. (...) Les caméras ne remplaceront jamais les services de renseignement."