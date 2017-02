Rambouillet : le corps sans vie de Martin découvert

Martin I-M. n'avait plus donné signe de vie depuis vendredi dernier. Son corps a été retrouvé mardi soir dans un secteur boisé de Rambouillet (Yvelines), a-t-on appris de source proche de l'enquête. Pour expliquer son décès, la thèse du suicide est privilégiée.





Depuis quatre jours, les gendarmes avaient déployé d'importants moyens pour retrouver le jeune homme de 24 ans décrit comme "athlétique". Plus d'une vingtaine de militaires sur le terrain, un hélicoptère ainsi que des chevaux de la Garde républicaine et des chiens pisteurs avaient participé aux recherches. Sa famille avait de son côté lancé un appel à témoins avec la photo d'un jeune homme au visage souriant sur les réseaux sociaux et participé aux battues.