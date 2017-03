Rassemblement pour Shaoyo Liu, ce Chinois tué à Paris : "La communauté est toujours ignorée par la police"

"Qu’on force la porte, ok. Mais on ne tire pas sur une personne sans le maîtriser d’abord, s'indigne Vangel, un jeune manifestant. Il avait une paire de ciseaux, ce n’est pas une arme, ce n’est pas un couteau, ça ne tue pas". Il est venu aujourd'hui pour réclamer des explications sur ce qui s'est vraiment passé. J’espère qu’il n’y aura pas de violences et de confit mais des réponses". Lundi soir, une manifestation au même endroit avait dégénéré. Trente-cinq personnes avaient été interpellées. Neuf sont toujours en garde à vue, a précisé mardi soir la préfecture de police.





Parmi les manifestants, deux messages se font entendre. D’un côté, près de l'entrée du commissariat, des membres de la communauté asiatique réclament "justice et vérité". Dans un mégaphone, une femme demande même à tout le monde de s'assoir pour montrer qu'il s'agit bien d'un rassemblement pacifique. Derrière eux, quelques membres de groupuscules d'extrême gauche répliquent que les forces de l'ordre n'entendent rien et scandent : "Tout le monde déteste la police" ou "Police assassine". Le climat se tend, il faut que les CRS dispersent manu militari la foule.