Reims : il dit avoir tué sa mère adoptive car elle avait oublié de lui téléphoner

Le quadragénaire a été mis en examen mardi pour assassinat et placé en détention provisoire. "Une information judiciaire a été ouverte, indique Matthieu Bourrette. Le magistrat instructeur désignera un psychiatre. Cela permettra d’avoir une expertise qui prendra plus de temps mais qui sera davantage charpentée qu’une expertise, qui aurait été réalisée dans le temps de la garde à vue et qui aurait été très brève". Les experts psychiatres devront notamment établir si l’assassin présumé est ou non responsable pénalement et s'il peut faire l'objet d'une sanction.





"Le casier judiciaire du mis en cause est vierge de toute mention, ajoute le procureur de la République. Néanmoins, il était connu de la justice pour des faits de vols et de dégradations. Les deux procédures avaient été classées sans suite en 2014 et 2016 par le parquet de Chalons-en-Champagne, notamment en raison des troubles et de l’irresponsabilité pénale de l’auteur. Il semble en effet que le mis en cause souffre de très graves déficiences et d’une pathologie psychiatrique lourde et ancienne, même s’il a parfaitement et clairement expliqué son geste".





Abandonné par sa famille dès son plus jeune âge, le suspect avait été placé par la DDASS (Direction départementale des affaires sanitaires et sociales) à l’âge de 2 ans chez cette femme et son mari, décédé en 2015. Selon des proches, il aurait déjà commis des violences par le passé sur sa mère adoptive, mais celle-ci n’avait jamais porté plainte et voulait continuer à le voir.